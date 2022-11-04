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Эксперты оценили шансы Месси и Роналду закончить карьеру в одно межсезонье

Эксперты оценили шансы Месси и Роналду закончить карьеру в одно межсезонье
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Легендарные футболисты XXI века – это, несомненно, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Споры о том, кто из этих двоих лучше, не утихнут даже тогда, когда они завершат карьеру. К сожалению, годы идут, и это событие неизбежно приближается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аргентинец уже заявил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет для него последним в карьере. Сейчас Месси 35 лет, он играет за «ПСЖ» и не планирует менять клуб.

Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед», но каждый день оказывается на слуху из-за скандалов и разногласий с главным тренером, Эриком тен Хагом. Сейчас Роналду 37 лет.

Если Лионель Месси и Криштиану Роналду закончат карьеру в одно межсезонье, сыграет коэффициент 3.20. Вероятность того, что это событие не произойдёт, букмекеры оценили коэффициентом 1.30.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Прогноз на матч «Труа» — «Осер» с коэффициентом 2.85.

Черчесов: мы добились успеха спустя 47 лет.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити».

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