Эксперты оценили шансы Месси и Роналду закончить карьеру в одно межсезонье

Легендарные футболисты XXI века – это, несомненно, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Споры о том, кто из этих двоих лучше, не утихнут даже тогда, когда они завершат карьеру. К сожалению, годы идут, и это событие неизбежно приближается.
Аргентинец уже заявил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет для него последним в карьере. Сейчас Месси 35 лет, он играет за «ПСЖ» и не планирует менять клуб.
Португалец выступает за «Манчестер Юнайтед», но каждый день оказывается на слуху из-за скандалов и разногласий с главным тренером, Эриком тен Хагом. Сейчас Роналду 37 лет.
Если Лионель Месси и Криштиану Роналду закончат карьеру в одно межсезонье, сыграет коэффициент 3.20. Вероятность того, что это событие не произойдёт, букмекеры оценили коэффициентом 1.30.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
Определились все участники плей-офф Лиги Европы.
Прогноз на матч «Труа» — «Осер» с коэффициентом 2.85.
Черчесов: мы добились успеха спустя 47 лет.
Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити».
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