«Северсталь» — «Сочи»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 4 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сочи». Начало игры запланировано на 17:00 мск.
Прямая трансляция матча будет на телеканалах КХЛ и KHL Prime.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.20.
Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить в букмекерских конторах пари на то, что в основное время будет реализованный буллит, можно с коэффициентом 25.0.
Экспресс с коэффициентом 12.57.
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