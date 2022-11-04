Эксперты оценили шансы Квинси Промеса забить 100 голов в РПЛ

Огромную часть своей карьеры Квинси Промес проводит в «Спартаке». После возвращения из «Аякса» для голландца сезон-2022/2023 в РПЛ стал третьим подряд. За 14 матчей он забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.
Наверняка Промес поставил себе цель преодолеть отметку в 100 голов в РПЛ. Всего в чемпионате России он провёл 162 встречи и забил 80 мячей.
Осталось 20 голов, но забить их в сезоне-2022/2023 кажется чем-то нереальным. В таком случае голландцу необходимо поражать ворота соперников минимум по два раза в каждой следующей игре.
Букмекеры предлагают поставить на то, что Квинси Промес достигнет отметки в 100 голов РПЛ в сезоне-2022/2023 с коэффициентом 3.46. Для тех, кто убеждён, что это невозможно, предлагают сделать ставку за коэффициент 1.26.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
Соболев рассказал, что Абаскаль сразу запретил в «Спартаке».
Определились все участники плей-офф Лиги Европы.
Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с коэффициентом 3.46.
Обнародован расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
- 4 ноября 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00