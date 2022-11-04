Эксперты оценили шансы Квинси Промеса забить 100 голов в РПЛ

Огромную часть своей карьеры Квинси Промес проводит в «Спартаке». После возвращения из «Аякса» для голландца сезон-2022/2023 в РПЛ стал третьим подряд. За 14 матчей он забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Наверняка Промес поставил себе цель преодолеть отметку в 100 голов в РПЛ. Всего в чемпионате России он провёл 162 встречи и забил 80 мячей.

Осталось 20 голов, но забить их в сезоне-2022/2023 кажется чем-то нереальным. В таком случае голландцу необходимо поражать ворота соперников минимум по два раза в каждой следующей игре.

Букмекеры предлагают поставить на то, что Квинси Промес достигнет отметки в 100 голов РПЛ в сезоне-2022/2023 с коэффициентом 3.46. Для тех, кто убеждён, что это невозможно, предлагают сделать ставку за коэффициент 1.26.

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