Прогноз на матч Лиги 1 «Труа» — «Осер» с коэффициентом 3.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги 1 «Труа» — «Осер».

Ставка: победа «Труа» и тотал больше 2.5 мяча за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В очной встрече сойдутся выходцы из Лиги 2. «Труа» за год успел освоиться в элитном дивизионе. В текущем розыгрыше Лиги 1 подопечные Брюно Ирла выступают стабильнее, чем сезоном ранее.

Команда хозяев здорово ловит соперников на контратаках и достаточно активно действует у их штрафной. Мама Бальде и его одноклубники забили 24 мяча, из которых восемь со стандартов. Лишь четыре клуба в чемпионате Франции более производительны в атаке.

Игра на встречных курсах имеет вторую сторону медали — пропустил «Труа» 28 голов. Лишь болтающийся на дне турнирной таблицы «Анже» играет хуже в обороне.

В восьми из 11 последних матчей команды обменивались голами. «Осер» постарается доказать хорошо знакомому сопернику, что он ничем не хуже, а если учитывать форму и успехи «Труа» в атаке, то за Мама Бальде и его одноклубниками также не заржавеет.

Рекомендуем ставку на победу «Труа» через тотал больше 2.5 мяча за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч «Химки» — «Оренбург» с коэффициентом 2.28.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Ман Сити».

Обнародован расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

Нидерландский журналист объяснил, почему Промеса не пригласили в сборную.