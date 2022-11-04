Прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Атлетик» с коэффициентом 2.85

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Атлетик».

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Жирона» по итогам прошлого сезона вернулась в Примеру. Нельзя сказать, что команда Анхеля Мичела ещё не адаптировалась к более конкурентной среде, хоть за 12 туров она и проиграла в половине матчей, четыре раза сыграла вничью и победила в двух встречах.

Располагается клуб на 17-й строчке турнирной таблицы, опережая ближайшего представителя зоны вылета лишь за счёт лучшей разницы голов. Но тут стоит отметить непростой стартовый календарь.

Подводит подопечных Анхеля Мичела слабая игра в обороне, в частности в матчах с атакующими командами. Ещё ни разу в текущем сезоне жирондинцы не сохранили свои ворота в безопасности. Команда Эрнесто Вальверде должна извлекать из этого пользу.

«Атлетик» убедительно смотрится на стартовом отрезке. В пассиве команды по итогам 12 туров лишь три поражения — в матчах с «Эспаньолом» (0:1), «Атлетико» (0:1) и «Барселоной» (0:4). Три встречи завершились ничейным результатом, а в остальных шести она победила. «Баски» расположились на границе еврокубковой зоны и определённо не намерены менять прописку по итогам грядущей игры.

Рекомендуем ставку на непроигрыш гостей через тотал больше 2.5 мяча за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

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