Названы шансы «Баварии» сыграть с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ по итогам жеребьёвки

Стали известны все 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А уже в ближайший понедельник, 7 ноября, состоится жеребьёвка 1/8 финала.
Как и всегда, команды будут разделены на сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места). Если бы жеребьёвка учитывала рейтинг клубов, то на месте «Наполи», «Тоттенхэма» и «Бенфики» оказались бы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».
В 1/8 финала не могут встретиться команды из одного национального чемпионата, а также клубы игравшие в одной группе Лиги чемпионов в этом сезоне. Таким образом, «Ливерпуль» и «Бавария» оказались максимально ограничены в плане потенциальных соперников в 1/8 финала.
Вероятность того, что «Бавария» будет играть в 1/8 финала с «Ливерпулем» высока, поэтому аналитики предлагают коэффициент на это событие – 2.45.
Поставить на то, что «Бавария» будет играть с «Миланом» можно за коэффициент 4.40. На матч в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» Мадридом и «Ливерпулем» предлагают поставить за 4.80.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
Соболев: Абаскаль на первой тренировке в «Спартаке» запретил материться.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
Хвича пока не готов к «Реалу». Ему нужно остаться в «Наполи».
- 4 ноября 2022
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 3 ноября 2022
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30