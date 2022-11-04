Названы шансы «Баварии» сыграть с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ по итогам жеребьёвки

Стали известны все 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А уже в ближайший понедельник, 7 ноября, состоится жеребьёвка 1/8 финала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как и всегда, команды будут разделены на сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места). Если бы жеребьёвка учитывала рейтинг клубов, то на месте «Наполи», «Тоттенхэма» и «Бенфики» оказались бы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».

В 1/8 финала не могут встретиться команды из одного национального чемпионата, а также клубы игравшие в одной группе Лиги чемпионов в этом сезоне. Таким образом, «Ливерпуль» и «Бавария» оказались максимально ограничены в плане потенциальных соперников в 1/8 финала.

Вероятность того, что «Бавария» будет играть в 1/8 финала с «Ливерпулем» высока, поэтому аналитики предлагают коэффициент на это событие – 2.45.

Поставить на то, что «Бавария» будет играть с «Миланом» можно за коэффициент 4.40. На матч в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» Мадридом и «Ливерпулем» предлагают поставить за 4.80.

Экспресс с коэффициентом 7.57.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Соболев: Абаскаль на первой тренировке в «Спартаке» запретил материться.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

Хвича пока не готов к «Реалу». Ему нужно остаться в «Наполи».