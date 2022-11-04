Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 2.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Горожане» за 12 туров допустили три осечки — сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1), а также минимально уступили «Ливерпулю» (0:1). «Манчестер Сити» большую часть турнирной дистанции пытается сместить «Арсенал» с первого места в турнирной таблице, отставая от лондонцев на два очка.

В последних двух матчах в преддверии международной паузы подопечные Хосепа Гвардиолы постараются поправить своё положение.

Успехи «Фулхэма» в атаке также во многом зависят от игровых кондиций одного игрока — Александара Митровича. Сербский нападающий забил девять голов из 22 общекомандных. Подопечные Марку Силвы за счёт содержательного футбола в атаке не растерялись, когда вышли в АПЛ. Они ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Недооценивать их не стоит.

От встречи двух команд атакующего стиля стоит ожидать результативного сценария. Однако победа всё-таки достанется «горожанам», которые имеют шанс обогнать «Арсенал».

Экспресс с коэффициентом 7.26.

Никита Хайкин: я не буду продлевать контракт с «Будё-Глимт».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

ФИФА призвала участников ЧМ-2022 избегать политических заявлений.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.

Чаушич: чемпионат России из-за «Зенита» стал немного скучным.