Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 2.35.
«Горожане» за 12 туров допустили три осечки — сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1), а также минимально уступили «Ливерпулю» (0:1). «Манчестер Сити» большую часть турнирной дистанции пытается сместить «Арсенал» с первого места в турнирной таблице, отставая от лондонцев на два очка.
В последних двух матчах в преддверии международной паузы подопечные Хосепа Гвардиолы постараются поправить своё положение.
Успехи «Фулхэма» в атаке также во многом зависят от игровых кондиций одного игрока — Александара Митровича. Сербский нападающий забил девять голов из 22 общекомандных. Подопечные Марку Силвы за счёт содержательного футбола в атаке не растерялись, когда вышли в АПЛ. Они ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Недооценивать их не стоит.
От встречи двух команд атакующего стиля стоит ожидать результативного сценария. Однако победа всё-таки достанется «горожанам», которые имеют шанс обогнать «Арсенал».
Экспресс с коэффициентом 7.26.
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
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