«Спартак» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч КХЛ между «Спартаком» и «Куньлунем».
Победу в матче одержала китайская команда со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).
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Команды долгое время не могли открыть счёт в матче, пока на последней минуте второго периода голевую засуху не прервал бросок хоккеиста хозяев Ильи Талалуева.
Однако в третьем периоде гостям удалось перевернуть игру и забросить три шайбы, авторами которых стали Джейсон Фрэм, Тай Шульц и Брэндон Ип.
«Куньлунь» прервал серию поражений и одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах. «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд. Следующий матч московский клуб проведёт на выезде с нижегородским «Торпедо» 7 ноября.
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