Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Зенит» наверняка помнит ничью в первом круге и будет настроен по полной.

«Ахмату» с его не самой надёжной обороной вряд ли удастся выстоять.

Тем более, игра пройдёт на домашнем стадионе «Зенита», где он не собирается делать поблажек гостям. Поэтому ставлю на разгромную победу команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:0».

Экспресс с коэффициентом 7.26.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

Идову рассказал о роли Гогниева в победе «Химок» над «Оренбургом».

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Глушаков не верит, что «Локомотив» будет бороться за выживание.

«Зенит» — «Ахмат». Андрей Лунёв всё-таки нужен «Зенит» — «Ахмат». Андрей Лунёв всё-таки нужен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022