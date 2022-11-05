«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 7.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Зенит» наверняка помнит ничью в первом круге и будет настроен по полной.

«Ахмату» с его не самой надёжной обороной вряд ли удастся выстоять.

Тем более, игра пройдёт на домашнем стадионе «Зенита», где он не собирается делать поблажек гостям. Поэтому ставлю на разгромную победу команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:0».

Экспресс с коэффициентом 7.26.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.

Идову рассказал о роли Гогниева в победе «Химок» над «Оренбургом».

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

Глушаков не верит, что «Локомотив» будет бороться за выживание.