«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.85.

«Спартак» отправляется на юг России — на стадион «Фишт» в Сочи. Это первый дневной матч субботнего расписания встреч.

10 лучших прогнозов на субботу.

«Спартак» сейчас на ходу, очень здорово и результативно команда играет, даже, несмотря на один забитый мяч в ворота «Торпедо». Моментов было более чем достаточно. И это при том, что торпедовцы играли в достаточно закрытый футбол.

В Сочи не только, как говорят, тёмные ночи, но и пошатывается креслице под главным тренером Вадимом Гараниным. Уже туда отправляют Марко Николича. Ну и «Сочи» выглядит очень неубедительно в последних матчах. Три игры подряд он не выигрывает. Команда не быстрая, даже медленная, а против хорошо бегущего и хорошо готового на данный момент «Спартака» будет сложно.

Да, как говорил Дмитрий Бородин, Сочи – это наш колизей. И против «Спартака» дома сочинцы достаточно успешно играют – выигрывают и не пропускают, но какая-то компенсация спартаковцам за предыдущие поездки в Сочи должна прилететь, учитывая их нынешнюю форму.

Мне кажется, минимум два мяча «Спартак» в ворота «Сочи» забьёт. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 1.85».

Экспресс с коэффициентом 11.23.

Где покажут матч «Сочи» — «Спартак».

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