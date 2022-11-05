«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 9.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«У «Сочи» хватает проблем: даже ходят слухи, что Гаранин уже уволен. «Спартак» стабилен и играет в своё удовольствие.

Обычно матчи с южанами у «красно-белых» складываются сложно, но в этот раз они однозначно сильнее.

Соболев в прекрасном настроении, давно его таким не видели. Промес хочет доказать всем, что зря его не вызвали на сборы к ЧМ-2022. Однако матч пройдёт в гостях и на один гол хозяева могут наиграть».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.

Никита Хайкин: я не буду продлевать контракт с «Будё-Глимт».

«Химки» одержали первую победу за три месяца.

Глушаков: Сёмин постоянно приводил священника на базу.