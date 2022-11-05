Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.50

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.50
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 9.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«У «Сочи» хватает проблем: даже ходят слухи, что Гаранин уже уволен. «Спартак» стабилен и играет в своё удовольствие.

Обычно матчи с южанами у «красно-белых» складываются сложно, но в этот раз они однозначно сильнее.

Соболев в прекрасном настроении, давно его таким не видели. Промес хочет доказать всем, что зря его не вызвали на сборы к ЧМ-2022. Однако матч пройдёт в гостях и на один гол хозяева могут наиграть».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.

Никита Хайкин: я не буду продлевать контракт с «Будё-Глимт».

«Химки» одержали первую победу за три месяца.

Глушаков: Сёмин постоянно приводил священника на базу.

«Сочи» — «Спартак». Абаскаль воспользуется ситуацией с Гараниным «Сочи» — «Спартак». Абаскаль воспользуется ситуацией с Гараниным
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022