«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 9.50.
«У «Сочи» хватает проблем: даже ходят слухи, что Гаранин уже уволен. «Спартак» стабилен и играет в своё удовольствие.
Обычно матчи с южанами у «красно-белых» складываются сложно, но в этот раз они однозначно сильнее.
Соболев в прекрасном настроении, давно его таким не видели. Промес хочет доказать всем, что зря его не вызвали на сборы к ЧМ-2022. Однако матч пройдёт в гостях и на один гол хозяева могут наиграть».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Черчесов: плей-офф Лиги Европы — это лишь промежуточный этап.
Никита Хайкин: я не буду продлевать контракт с «Будё-Глимт».
«Химки» одержали первую победу за три месяца.
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