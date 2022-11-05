«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.05.

«После того, как «Локомотив» дома лихо разобрался с лучшей командой Восточной конференции, победная серия ярославцев достигла трёх матчей. Казалось бы, они прибывают в Нижний Новгород в статусе безоговорочных фаворитов, однако не всё тут так просто.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Начнём с того, что «Торпедо» и «Локомотив» — соседи по турнирной таблице Запада. Ярославцы чуть выше, результат чуть лучше, но не настолько, чтобы кого-то производить в фавориты.

Во-вторых, в противостоянии этих команд место проведения матча имеет большое, а иногда даже определяющее значение. Если, в общем и целом за последние двенадцать лет в битвах Ярославля и Нижнего налицо ничья, то конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде, хозяева выиграли семь матчей.

И не просто семь матчей из десяти, а семь последних матчей. Последняя ярославская победа на слиянии Волги и Оки датирована началом 2017 года.

Наконец, «Торпедо» свой предыдущий матч провело даже не на сутки, а на двое раньше «Локомотива». Двое лишних суток отдыха – это по нынешним временам настоящая роскошь.

Всё это вместе заставляет меня спрогнозировать два очка «Торпедо» в упорном и «низовом» противостоянии, тотал в котором вряд ли превысит 5.5 шайбы, победа будет минимальной и далеко не факт, что в основное время».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Где покажут матч «Торпедо» — «Локомотив».

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