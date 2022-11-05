«Сочи» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ«Сочи» — «Спартак».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.81.

«Время летит и вот уже – прогноз на первый матч второго круга чемпионата России по футболу. В 14:00 5-го ноября в Сочи сыграют «Сочи» и «Спартак». Команда, занимающая второе место в чемпионате, это «Спартак», против клуба, который идёт девятым и который, в свою очередь, в прошлом сезоне был на втором месте. Вы помните, что сочинцы завоевали серебряные медали. Сейчас ситуация немного другая, как вы видите.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В предыдущем туре футболисты «Сочи» сыграли вничью на своём поле с «Уралом». И в последних трёх матчах у сочинцев неутешительная статистика – одна ничья, два поражения и в каждом из этих матчей «Сочи» пропускал как минимум два мяча. Но при этом, я напомню ещё раз, что команда играет дома, а у «Сочи» на своём поле в этом чемпионате прекрасный результат – в семи матчах пять побед, две ничьи и ни одного поражения.

А в прошлом сезоне, здесь же – на олимпийском стадионе, сочинцы выиграли у «Спартака» со счётом 3:0. И вообще в прошлом сезоне красно-белые были дважды повержены южанами.

В 15-м туре «Спартак» победил «Торпедо» со счётом 1:0, выглядит команда Абаскаля сейчас очень хорошо, она на подъёме: шесть последних туров – это пять побед и одна ничья. А вообще в десяти последних матчах у «Спартака» восемь побед, одна ничья и всего одно поражение, и если говорить о том, как «Спартак» играет на выезде, то здесь красно-белые забили больше всех – 17 мячей. А в первом круге, в Москве, «Спартак» выиграл у «Сочи» с тем же счётом 3:0, отомстив за прошлый сезон.

Каких-то новых потерь у «Спартака» нет, в плане новых травм, нет дисквалификаций. Что касается «Сочи», то пропустит матч центральный защитник Дркушич из-за дисквалификации и есть две потери из-за травм: полузащитник Ангбан и вратарь Адамов – вот это три таких небольших минуса, которые, мне кажется, не зачеркивают те плюсы, играющих на своём поле футболистов «Сочи», о которых я уже сказал. Мой прогноз: «Сочи» не проиграет».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Где покажут матч «Сочи» — «Спартак».

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