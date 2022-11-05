«Сочи» — «Спартак»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.25

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Ставка: Соболев забьёт за 2.25.
«Спартак» закончил первый круг на втором месте, сейчас главное – не сбавлять. Нужно одержать победы в оставшихся матчах этой осени в РПЛ, чтобы отставание от «Зенита» не увеличилось. Важно и никого не подпустить.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Спартак» сейчас в хорошем состоянии. Матч с «Торпедо» не был ярким, потому что соперник достаточно глубоко оборонялся, играл цепко. Но свой момент Квинси нашёл и решил исход. Были и другие ситуации, чтобы забить больше, но порадовало, что ничего не дали создать торпедовцам.
«Сочи» выглядит разобранным в последних играх. Матч в Санкт-Петербурге ещё никто не забыл, могли проиграть и «Уралу» у себя дома. Защита не выглядит надёжной. Центр поля достаточно возрастной, чтобы успевать помогать сзади. Всё-таки команда больше заточена на контроль мяча, на атаку.
Думаю, у «Спартака» будет много моментов, а я поставлю на гол Соболева. В последних двух встречах он не забил, хотя моменты были, но где-то не повезло, где-то сыграл на партнёров. Он хорошо открывается, действует разнообразно.
Справиться с ним сочинской защите будет тяжело, тем более что надо держать и Квинси. Всего раз в сезоне сочинцы сыграли на ноль – было это в игре с бедственным «Локомотивом». Так что, думаю, спартаковцы обязательно забьют в Сочи, скорее всего, не раз. И один из голов будет на счету Соболева. Вызов в сборную должен его ещё больше мотивировать».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Где покажут матч «Сочи» — «Спартак».
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
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