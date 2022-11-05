«Сочи» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 2.17

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.17.

«Сочи» очень невзрачно проводит нынешнее первенство и в этом году не представляет такой опасности, какой ожидалось от коллектива. Клуб стал очень много пропускать и часто ошибаться в оборонительных построениях, не успевая перестраиваться при атаках соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да и в линии нападения сейчас всё не так радужно и южане имеют сложности и с креативом, и с реализацией, что вряд ли внушает им оптимизм перед приездом одного из лидеров таблицы.

«Спартак» набрал очень хороший ход в чемпионате, добывает очки в каждой встрече и лишь однажды сыграл вничью в девяти предыдущих матчах во всех турнирах, выиграв остальные. Коллектив очень агрессивен впереди даже на чужом поле и вполне заслуженно находится на второй строчке, не пуская в серьёзный отрыв «Зенит».

Москвичи отлично выглядят и на выезде и прибудут в Сочи в приподнятом настроении после трёх побед кряду.

На мой взгляд, в этом противостоянии фаворит вполне очевиден. «Сочи» сейчас значительно уступает по всем параметрам москвичам и вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой схватке, хотя и играет дома.

Да, южане вполне способны отличиться, но не более того. Я считаю, что красно-белые уверенно добудут победу, учитывая превосходство в классе и текущей форме. Мой прогноз — победа «Спартака» за коэффициент 2.17».

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Где покажут матч «Сочи» — «Спартак».

Соболев: называйте хоть косаткой — я работаю на благо «Спартака».

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Ловчев: Соболев — лучший нападающий России.

Каррера сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».