ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.00

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) за 2.00.
«ЦСКА дома будет играть с «Пари Нижний Новгород», у которого дела в последнее время складываются не здорово. «Пари» давно не выигрывает. В последний раз это было в сентябре, когда победили на выезде «Ахмат». И тогда тренером грозненцев ещё был Андрей Талалаев.
Кажется, что это было в прошлой жизни. Шесть матчей подряд без побед у нижегородцев. С большим трудом даются даже забитые мячи: за эти шесть игр забили только два мяча (в ворота «Спартака» забил Майга, и с пенальти в Самаре отличился Сулейманов). А так – либо поражения всухую, либо ничья 0:0, как в игре с «Торпедо».
ЦСКА очень неплохо смотрелся в игре с «Локомотивом» — наконец-то одержал победу после ничьих. Он должен учиться на своих ошибках. Мы помним игру в Нижнем Новгороде: там ЦСКА вёл 2:0 после первого тайма, всё было безоблачно, а потом армейцы встали, и «Пари» этим воспользовался.
Я думаю, что Федотов наверняка сделает какие-то корректировочки. Вернутся в строй Мойзес и Зделар, пропускавшие предыдущий матч из-за дисквалификации. Посмотрим, какие изменения будут в составе. Но ЦСКА играет дома, и мне кажется, что он должен убедительно побеждать нынешний «Пари Нижний Новгород». Не будет Гоцука, основного центрального защитника, есть проблемы у Калинского. Вообще есть проблемы с составом.
ЦСКА выиграет с преимуществом минимум в два мяча. Мой прогноз – победа ЦСКА с форой (-1,5) за 2.00».
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
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