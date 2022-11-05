«Сочи» — «Спартак»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямая трансляция

5 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак». Начало запланировано на 14:00 мск.
Посмотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: в букмекерских конторах можно поставить на победу красно-белых с коэффициентом 2.17. Успех сочинцев оценивается в 3.42. На ничью дают коэффициент 4.05.
Букмекеры не сомневаются, что игра 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.
Экспресс с коэффициентом 8.37.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
Каррера сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.96.
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