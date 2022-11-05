Прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи» с коэффициентом 2.20

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» за 2.20.
«Аталанта» после неудачи в домашней встрече с «Лацио» (0:2) реабилитировалась в минувшем туре. Подопечные Гасперини на выезде взяли верх над «Эмполи» (2:0). Отметим, что поражение стало первым для бергамасков в текущем сезоне. Гасперини удалось построить новую команду, которая великолепно защищается. За 12 туров хозяева пропустили всего восемь мячей.
«Наполи» — единственная команда в Серии А, которая не проигрывала в текущем сезоне. На счету подопечных Спаллетти 10 побед и два ничейных исхода. Им совершенно безразлично, где проходит игра — дома или на выезде. Футболисты «Наполи» набрали потрясающую форму, а главную роль в тактической схеме тренер отвёл великолепному Хвиче Кварацхелии. Жаль, что он не примет участия в этой игре.
«Наполи» набрал великолепные кондиции. Гости демонстрируют красивый и эффективный футбол. Справиться с таким соперником «Аталанте» будет сложно. Весьма вероятно, команда под управлением Спаллетти одержит победу, но лёгкой она точно не будет. Рекомендуем изучить ставку «победа «Наполи» за коэффициент 2.20.
Экспресс с коэффициентом 7.84.
Где покажут матч «Аталанта» — «Наполи».
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.35.
Глушаков: Сёмин постоянно приводил священника на базу.
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