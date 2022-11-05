СКА — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Металлург».

Ставка: победа СКА в матче за 1.54.

«То, что «Магнитка» потерпела второе поражение подряд – это не беда. «Салават» тоже проиграл второй матч подряд, причём первый – дома «Амуру». А вот то, что «Магнитка» проиграла четыре из пяти последних выездных матчей – это уже серьёзно.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Тем более что играть ей предстоит в Питере, где мёдом никому не намазано и где в этом сезоне два очка сумело вытащить только московское «Динамо», да и то находящееся в тот момент на пике формы.

«Магнитка» нынче от пика далековата – особенно на выезде. И в двух последних матчах забрасывала только по одной шайбе, а пропускала по четыре. И с таким бэкграундом в Питер?

Причём статистика личных встреч лёгкой жизни армейцам не обещает. У них, в принципе, не такое уж большое преимущество за последние 15 лет, да и то во многом заработано в плей-офф и на предсезонных турнирах.

Конкретно в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на берегах Невы, преимущество СКА и вовсе выглядит иллюзорным: шесть армейских побед против четырёх гостевых у «Магнитки».

Но всё-таки у СКА действующая серия из восьми побед и 15 побед в 16 последних матчах, а у «Магнитки» серия из двух поражений подряд. Поэтому прогноз прост и во многом очевиден: домашняя победа СКА, не факт, что в основное время, но два очка петербуржцы как-нибудь наковыряют.

Причём тотал не будет высоким, ибо «Магнитка» перестала забивать, а в Питере и вовсе мало кто забивает. Думаю, тотал не превысит 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Быков: мы всё для НХЛ делаем, а они на нас плюют.

Новиков: таких, как Овечкин, не было, нет и не будет.

Коваленко: молодые менеджеры «Ак Барса» скупили всё, что блестит.

Кузьменко оформил хет-трик за один период матча с «Анахаймом».