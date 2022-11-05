ЦСКА — «Пари НН»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.05

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«У ЦСКА возникали проблемы в последнее время, была серия ничейных результатов, но удалось одержать важную победу в дерби над «Локомотивом». Получилось скромно – 1:0, но и железнодорожники провели один из лучших матчей за последнее время. Думаю, та победа чуть раскрепостит команду Федотова. Карраскаль неплохо сыграл, Медина важный мяч забил, а они молчали в последнее время.

Играть армейцам с «Пари Нижний Новгород», который уже забыл, что такое победы. Ситуация с Галактионовым никак не разрешается, и это вредит команде. С тех пор как пошли слухи об уходе главного тренера, всё разладилось у нижегородцев. Результатов просто нет, и команда скатилась.

Думаю, сейчас «Пари» внезапно не прибавит. У него будут отсутствовать лидеры – Гоцук и Калинский. В соперниках мощный ЦСКА. Ставлю на уверенную победу армейцев – с форой (-1.5). Такие матчи они обязаны выигрывать, тем более при своих болельщиках. Тут большая разница и в психологии, и в исполнительском мастерстве».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

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