ЦСКА — «Пари НН»: смотреть онлайн матч РПЛ, прямая трансляция, какой канал покажет

5 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.
Экспресс с коэффициентом 7.84.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.
ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России.
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