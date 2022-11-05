ЦСКА — «Пари НН»: смотреть онлайн матч РПЛ, прямая трансляция, какой канал покажет

5 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

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