«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 4.00

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Аталанта» — «Наполи».

Ставка: результативная ничья за 4.00.

«Аталанта» находится в отличных кондициях, хотя и уступила в позапрошлом туре «Лацио» в домашнем противостоянии. Однако представители Бергамо лишены забот, связанных с выступлениями в еврокубках, полностью концентрируясь на матчах чемпионата.

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Это даёт свои результаты, и «богиня» вполне по делу располагается второй в турнирной таблице, демонстрируя качественный футбол, хотя и не такого яркого характера, как в минувших сезонах. Клуб очень монолитно смотрится сзади, и забить на его поле не так просто.

«Наполи» оформил свой выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно и без особой мотивации уступил в заключительном туре группового раунда «Ливерпулю» на его земле. Однако судить по этому матчу не имеет особого смысла, ведь это поражение стало первым с апреля месяца и неаполитанцы находятся просто в превосходной форме. Они, пожалуй, проводят один из лучших своих сезонов последних лет и вполне способны взять титул, учитывая высокое качество их футбола.

Это будет встреча двух зрелищных команд и лидеров чемпионата, что предвещает яркий матч и обилие атак. «Аталанта» выступает в родных стенах, где очень хороша, ну а «Наполи» так и просто иногда не замечает своих противников, играя шикарно в любой локации.

На мой взгляд, определить победителя в этой паре не так просто — у каждой стороны примерно равные шансы забрать три балла. Я считаю, что встреча не выявит победителя, ведь соперники стоят друг друга, однако забитые мячи обязательно будут. Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.40».

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