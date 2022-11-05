«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

«Встреча лидеров Серии А. «Наполи» пока что со всеми главными соперниками играет на выезде и побеждает. Он уже на пять очков оторвался. А группу преследователей возглавляет как раз «Аталанта», которая в этом сезоне удивляет своей бетонной обороной. Всего восемь мячей пропущено в 12 турах. Для Италии это ничто.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Серьёзная потеря у неаполитанцев – травмировался Хвича. Один из лучших игроков первой части сезона в Европе не сыграет. Спаллетти надо искать варианты. Скорее всего, сразу же выйдут и Осимхен, и Распадори. Чуть иначе будет действовать «Наполи», но останется очень опасным.

Есть проблемы и у «Аталанты» — не может играть Мурьель, травмирован де Рон. Но глубина состава у Гасперини позволяет найти замену практически всем. Я уже сказал, что прибавила «Аталанта» в оборонительной игре, но здесь ей всё-таки придётся рискнуть.

Нужно выигрывать, чтобы сократить отставание от «Наполи», создать давление на него. Ничья просто может отбросить «Аталанту» из тройки по итогам тура. Плотность в группе преследователей невообразимая.

Так что я ставлю на тотал больше 2.5 мяча. «Наполи» без Хвичи, да ещё после поражения в Ливерпуле, но его игра никуда не делась. Великолепно бежит команда, создаёт моменты на высокой скорости. «Аталанта» же будет пытаться надавить на оборону неаполитанцев, которая не выглядит непроходимой. Это показал и «Ливерпуль», и «Милан» имел много моментов».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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