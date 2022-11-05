«Барселона» — «Альмерия»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Барселона» — «Альмерия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.87.

«Барселона» не смогла пробиться в плей-офф главного клубного турнира Европы и теперь полностью может сконцентрироваться на чемпионате, в котором имеет весьма высокие шансы на титул. Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, во внутреннем первенстве у каталонцев всё движется достаточно бодро.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Второе место в таблице и минимальное отставание от «Реала» явно придадут сил и мотивации футболистам сине-гранатовых. По всей видимости, стоит ждать от клуба привычно агрессивной игры в нападении и практически эталонной в обороне, которые он демонстрирует в Примере.

Что касается «Альмерии», то у клуба дела идут не самым лучшим образом. Да, он смог добыть три победы в пяти прошлых турах над равными по силе соперниками, но от зоны вылета отрыв составляет всего три очка. Да и выездная пятиматчевая серия поражений явно не внушает оптимизма команде перед сложнейшим выездом к разгневанному гранду. Вряд ли красно-белым стоит мечтать об очках в этой схватке.

По моему мнению, в этой паре всё предельно понятно. Каталонцы после вылета из Лиги чемпионов попытаются реабилитироваться перед родной публикой и явно будут стремиться к убедительной победе. Учитывая кондиции и класс «Альмерии», вероятнее всего, что сине-гранатовым удастся разбить без проблем соперника, который вполне способен провалиться на «Камп Ноу».

Мой прогноз — фора (-2.5) на «Барселону» за коэффициент 1.87».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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