Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Аризона» с коэффициентом 3.20

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Аризона».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 3.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Вашингтону» тяжело даётся старт сезона. Команда никак не может выиграть три матча подряд. Игра с «Аризоной» пройдёт на фоне трёх поражений кряду. «Столичные» проиграли в матче с «Каролиной» (2:3 Б), уступили в овертайме «Вегасу» (2:3) и в основное время «Детройту» (1:3).

Сразу бросается в глаза невысокая результативность в этих встречах. Вот уже пять матчей подряд с участием «Вашингтона» зрители в основное время видят не более четырёх шайб.

Овечкину и «Вашингтону» придётся обходиться без одного из одноклубников. После матча с «Нэшвиллом» выбыл на неопределённый срок нападающий Ти Джей Оши. В текущем сезоне Оши провёл за «Вашингтон» девять игр, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Кроме того, выбыл на пару месяцев форвард Бек Маленстин, который за пять игр набрал два результативных очка.

Учитывая всё это, ставим на тотал меньше 4.5 шайбы.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» с коэффициентом 3.26.

Овечкин: повторение рекорда Горди Хоу — это довольно большое и крутое достижение.

Новиков: таких, как Овечкин, не было, нет и не будет.

Марк Хоу: Овечкин не лучше отца как игрок.