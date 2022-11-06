Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» с коэффициентом 2.70

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Положительный эффект от смены тренера у «Челси» постепенно сошёл на нет. В последних матчах синие уже не выглядели так убедительно и победы добывали только в Лиге чемпионов, а в АПЛ снова отдалились от лидеров и выпали из топ-5. Серьёзно просела оборона команды, которая после сухого отрезка снова принялась стабильно пропускать, да и забивает сейчас «Челси» не слишком много.

У «Арсенала» тоже было несколько осечек, но после них команда исправилась и заиграла как прежде уверенно. «Канониры» не намерены сдавать лидерство. Матчи с серьёзными соперниками не пугают «Арсенал», у них уже есть победы в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Главной проблемой для «канониров» могла бы стать усталость, они имели на один день меньше отдыха после еврокубков, но в том матче Микель Артета практически не задействовал основу.

Сейчас «Арсенал» смотрится предпочтительнее своих соседей по Лондону. Грэму Поттеру придётся хорошо поломать голову, чтобы найти подход к лидеру, и не факт, что у него получится. «Арсенал» сейчас выглядят интереснее соперника и не боится атмосферы «Стэмфорд Бридж», что уже не раз доказывал. Предлагаем поставить на победу «Арсенала» за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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