«Ростов» — «Динамо»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, коэффициенты

6 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва. Начало игры не позднее 19:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех москвичей оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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