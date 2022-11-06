Эксперты оценили шансы Овечкина побить рекорд Горди Хоу по голам за один клуб

Капитан «Вашингтона» забил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по количеству шайб за одну команду.

Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталз» (выступает за клуб с 2005 года), Горди Хоу – за «Ред Уингз» (играл с 1946 по 1971 год).

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На данный момент Александр Овечкин только повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб, но в матче 6 ноября с «Аризоной» может его побить. Тем самым россиянин установит новый рекорд. Для этого ему достаточно забросить всего одну шайбу.

Букмекеры уверены, что Овечкин забьёт, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.65. Сделать ставку на то, что Александр не забьёт в матче «Вашингтон» — «Аризона», можно за 2.11.

Кроме того, эксперты оценили шансы Ови оформить дубль коэффициентом 2.55.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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