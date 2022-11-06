«Торпедо» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного сезона КХЛ между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом».
Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Артур Каюмов, Андрей Сергеев, Егор Коршков и Артём Ильенко. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев.
Встреча стала третьей между этими командами в текущем сезоне. Ярославцы вышли вперёд в этой серии со счётом 2-1. Кроме того, «Локомотив» продлил свою победную серию до четырёх матчей. «Торпедо» уступило в третий раз за последние четыре матча.
Следующий матч нижегородцы проведут на домашнем льду 7 ноября со «Спартаком». «Локомотив» в тот же день отправится в гости к московским армейцам.
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