СКА — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона КХЛ местный СКА принимал магнитогорский «Металлург».
Победу со счётом 4:3 (3:3, 0:0, 1:0) одержали армейцы.
На второй минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Никита Коростелёв с передачи Брендана Лайпсика. Через две минуты счёт удвоил Максим Карпов. На 13-й минуте первого периода первую шайбу СКА в матче забросил Александр Никишин с передачи Дмитрия Яшкина. Спустя шесть минут Никишин сделал дубль, сравняв счёт.
На последней минуте периода вывел хозяев вперёд форвард Дмитрий Яшкин с передач Михаила Воробьёва и Андрея Педана. За шесть секунд до конца первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Магнитки» Данила Юров с передачи Архипа Неколенко.
На 13-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова.
Следующий матч СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 ноября в 12:30 мск. «Металлург» примет омский «Авангард» 9 ноября в 17:00 мск.
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