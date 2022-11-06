«Аталанта» — «Наполи»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались лидеры итальянского первенства — «Аталанта» принимала «Наполи».
Финальный свисток Маурицио Мариани зафиксировал победу гостей – 2:1.
«Аталанта» вышла вперёд благодаря голу Адемолы Лукмана на 19-й минуте встречи. Спустя четыре минуты неаполитанцы сумели забить ответный мяч – он на счету Виктора Осимхена, которому ассистировал Пётр Зелиньски. На 35-й минуте Элиф Элмас вывел «Наполи» вперёд. Во втором тайме зрители голов не увидели.
Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии, увеличив отрыв от конкурентов до восьми очков. У «Аталанты» осталось 27 очков, команда Джан Пьеро Гасперини на второй строчке, но по итогам тура её могут обойти «Милан» и «Рома».
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