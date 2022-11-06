ЦСКА — «Пари НН»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходил матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

Финальный свисток Сергея Иванова ознаменовал победу гостевой команды со счётом 1:0.

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На 66-й минуте счёт в матче открыл защитник Виктор Александров: Ярослав Михайлов с углового навесил на линию вратарской, Александров опередил Никиту Ермакова и головой переправил мяч в верхний угол ворот. В добавленное время Момо Янсане увеличил преимущество «Пари НН», но после просмотра VAR мяч был отменён.

Обслуживала матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Алексей Воронцов и Наиль Сайфетдинов. Резервный судья — Роман Галимов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Александр Богданов.

«Пари НН» с 16 очками занимает в турнирной таблице 12-е место. ЦСКА (29) — третий.

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