«Урал» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив».
Ставка: победа «Урала» со счётом 2:1 за 9.50.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
«Урал» уверенно набирает очки, и у команды пошла игра. Во встрече с прямым конкурентом необходимо побеждать, чтобы окончательно оторваться от опасной зоны.
Ещё больше победа нужна «Локо», но взять три очка в Екатеринбурге в своём нынешнем состоянии железнодорожники не смогут.
Сейчас они по-прежнему ждут тренера, которого могут назначить перед зимней паузой. Гончаренко подготовит «Урал» и они выиграют, но вряд ли с большим отрывом в счёте».
Экспресс с коэффициентом 8.14.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
Тухель может заменить Клоппа в «Ливерпуле».
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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