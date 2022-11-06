«Торпедо» — «Крылья Советов»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0 за 7.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«У «Торпедо» крайне тяжёлая турнирная ситуация, и Талалаеву непременно нужно налаживать игру в атаке.
Перестроиться будет непросто, поэтому не исключено, что «Крылья Советов» воспользуются свободными зонами и нанесут разящий удар в контратаке.
Одного забитого мяча должно хватать в этой встрече, чтобы одержать победу».
Экспресс с коэффициентом 8.14.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
Андрей Мостовой: у меня был настрой пройти весь сезон без поражений.
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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