«Торпедо» — «Крылья Советов»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0 за 7.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«У «Торпедо» крайне тяжёлая турнирная ситуация, и Талалаеву непременно нужно налаживать игру в атаке.

Перестроиться будет непросто, поэтому не исключено, что «Крылья Советов» воспользуются свободными зонами и нанесут разящий удар в контратаке.

Одного забитого мяча должно хватать в этой встрече, чтобы одержать победу».

Экспресс с коэффициентом 8.14.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

Андрей Мостовой: у меня был настрой пройти весь сезон без поражений.

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.

Форвард «Наполи» Осимхен установил новый рекорд Серии А.