«Ростов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Ставка: ничья с коэффициентом 6.50.

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«Здесь у нас две команды, силы которых примерно равны. «Динамо» в последних турах выправило ситуацию, «Ростов» хоть и терял очки, но добыл важную победу в Грозном.

Оба клуба — в группе претендентов на призы. Поставлю на ничью, которая выглядит закономерной в этой встрече.

Обе команды в неплохой форме, но они будут играть осторожно, чтобы не потерять очки».

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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