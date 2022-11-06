«Ростов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».
Ставка: ничья с коэффициентом 6.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Здесь у нас две команды, силы которых примерно равны. «Динамо» в последних турах выправило ситуацию, «Ростов» хоть и терял очки, но добыл важную победу в Грозном.
Оба клуба — в группе претендентов на призы. Поставлю на ничью, которая выглядит закономерной в этой встрече.
Обе команды в неплохой форме, но они будут играть осторожно, чтобы не потерять очки».
Экспресс с коэффициентом 8.14.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
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Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
Джикия допустил переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
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