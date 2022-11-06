«Урал» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив».

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.

«В воскресенье «Локомотив» отправляется в Екатеринбург. «Урал» давно не проигрывал – не уступил и в последнем матче, сыграв вничью с «Сочи». Хорошо готова сейчас команда у Виктора Гончаренко, но я вижу, что «Локомотив» на пути к выздоровлению.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Он достойно смотрелся против ЦСКА, очень интересный и быстрый футбол старался показать. Хоть и проиграл «Локомотив», но подходы были. Если бы Марадишвили реализовал свой момент, то могли железнодорожники не проиграть. В общем, я вижу, что «Локомотив» на пути к выздоровлению. И ему, конечно, очень нужен результат, положительные эмоции.

Мне кажется, у «Локомотива» достаточно ресурсов, чтобы удачно сыграть против «Урала» на выезде. Миранчук, кстати, неплохо сыграл против армейцев. Думаю, «Локомотив» может не проиграть «Уралу». Не то что может не проиграть, а должен не проиграть.

Если он надёжно сыграет в обороне, то большого количества голов мы здесь не увидим. Плюс «Локомотив» должен помнить недавний матч чемпионата, где «Урал» забил четыре, а мог забить и мячей 10, если бы не Худяков, который тогда команду выручал.

Вряд ли после такой суперрезультативной игры стоит ждать матч с таким же обилием мячей. Но верю, что «Локомотив» не проиграет, а в матче будет забито меньше 4.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

Глушаков: продление контракта Карпина со сборной России — хорошо.

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.

Садулаев: «Ахмат» в матче с «Зенитом» сотворил историю.