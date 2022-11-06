«Челси» — «Арсенал»: во сколько начало, где смотреть онлайн, коэффициенты

6 ноября состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». Начало игры запланировано на 15:00 мск.
Прямая трансляция матча будет доступна в онлайн-платформе SkySport+.
Букмекеры в своих прогнозах не определились с явным фаворитом встречи. Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72, а успех «Арсенала» оценивается аналитиками в 2.85. Ничья доступна за 3.56.
По мнению букмекеров, матч вряд ли будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97.
На гол «Челси» дают коэффициент 1.27, а гол «Арсенала» оценивается в 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 8.35.
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