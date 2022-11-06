«Урал» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Очень неприятная ситуация у «Локомотива», который находится рядом с зоной вылета. Многие уверены, что железнодорожники спасутся, после паузы всё будет иначе.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Уходить на перерыв при таком положении дел никому не хочется. Это значит, что во время подготовки будет давление, будут мысли о вылете.

Морально это будет давить и мешать играть. Поэтому «Локомотиву» очень важно набрать очки в двух оставшихся матчах – с «Уралом» и «Спартаком». С ЦСКА вроде бы проблески футбола были, но результат не пришёл. Тем не менее мотивацию команда должна сохранить.

«Урал» уже забыл, когда в последний раз уступал в чемпионате. Команда при Гончаренко в полном порядке. Она серьёзно прибавила в атакующей игре, забивает в каждом матче. Каштанов показал, что на него можно рассчитывать, Ранджелович – хорошее приобретение, а сейчас возвращается в строй Бикфалви, лидер команды. Можно ждать, что и в этом матче «Урал» забьёт. Оборона «Локомотива», к сожалению, оставляет вопросы после каждого матча.

Но и уральцы сзади не особенно надёжны – пропускают регулярно. И не так легко им будет справиться с набравшим форму Миранчуком, нападающими-легионерами. Поэтому выберу ставку «обе забьют». Коэффициент не очень высокий, но голы должны быть. В недавней встрече в Москве команды на двоих забили шесть мячей».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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