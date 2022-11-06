«Торпедо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».

Ставка: тотал матча 2-3 мяча за 1.98.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«У «Крыльев» в последних трёх турах есть такая тенденция – они играют вариант «2-3 гола в матче». 2:0 – победа над «Сочи», 1:2 — с «Уралом», 2:1 — с «Пари Нижний Новгород». Также 1:2 было в кубковой игре с «Зенитом». То есть уже четыре игры подряд такой вариант доезжает у самарцев.

Торпедовцы вроде и неплохо выглядят в последних встречах, но играют только «низы». Четыре подряд матча «Торпедо» не забивает в РПЛ – три подряд терпит поражения со счётом 0:1. В Кубке России была победа 1:0 над ЦСКА, но на голик свой торпедовцы наигрывают.

С «Локомотивом» неплохие подходы были, и с «Ахматом» на выезде должны были забивать. Со «Спартаком», может быть, не так много моментов было. Но видно, что «Торпедо» набирает и всё лучше понимает, чего хочет от команды Талалаев.

Думаю, здесь вариант «2-3 гола в матче» вполне логичен. Может быть и ничья 1:1, и 2:1 в ту или иную сторону, и 2:0. Вряд ли 3:0 туда или сюда. Но эта ставка мне кажется наиболее оптимальной. Коэффициент – 1.95».

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