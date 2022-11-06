«Челси» — «Арсенал»: ставка Егора Титова на лондонское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.68.

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«Лидер АПЛ «Арсенал» должен пройти ещё одно серьёзное испытание, важную проверку. Многим до сих пор кажется, что ещё чуть-чуть, и команда Артеты посыплется. Не верят в то, что лондонцы смогут быть конкурентоспособными на дистанции сезона. Всё-таки уже отвыкли от того, что «Арсенал» борется за чемпионство. К тому же команда выглядит достаточно молодой.

«Челси» ни в коем случае не выглядит слабее по составу. Обойма у него куда богаче, выбор невероятный. Мне кажется, что новый тренер Поттер ещё не до конца разобрался с тем материалом, который он получил в своё распоряжение. Он пытается строить свой футбол, но в прошлом туре получил чувствительное поражение от бывшей команды (1:4). В Лиге чемпионов, правда, задачу решили. Это должно улучшить моральное состояние.

Здесь матч важен для обеих команд со всех точек зрения. «Челси» ещё может включиться даже в борьбу за чемпионство, отставание не фатальное. Но ещё важнее ему просто выиграть у команды из лидирующей группы, чтобы самоутвердиться, поверить в себя, тренерские идеи. «Арсенал» же просто в гонке за титулом, он старается собирать очки по максимуму.

Поставлю на «обе забьют». У «Челси» богатый выбор впереди. Если не пойдёт у основных футболистов, можно выпустить игроков другого профиля, но тоже высококлассных. К тому же для Обамеянга этот матч особенный – захочет забить. У «Арсенала» игра впереди отлажена, в полном порядке Жезус. Возвращение Зинченко тоже должно помочь креативной игре «канониров».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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