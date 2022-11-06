«Ростов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.15

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча за 2.15.

«Заключительная игра 16-го тура РПЛ пройдёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» будет принимать московское «Динамо». Команды уже неоднократно встречались в этом сезоне.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Была ничья 1:1 в чемпионате, 3:1 – динамовцы выиграли в Кубке России у себя, а «Ростов» у себя в кубковой игре был сильнее – 2:0. Но тогда «Динамо» играло смешанным составом. Сейчас «Динамо» на ходу, много забивает, наконец-то выигрывает. Хорошую волну динамовцы поймали.

«Ростов» по-мужицки вытянул матч в Грозном – с большим трудом, затолкали опять, занесли. Комличенко – большой молодец.

Вроде бы напрашивается вариант «обе забьют» в этой встрече. Он оценивается в 1.55. Но учитывая атаку «Динамо», 12 забитых мячей в трёх последних матчах в чемпионате, три мяча в ворота «Ростова» в Кубке России.

В хорошей форме Смолов, Тюкавин. Замены работают – Гладышев удачно выходит. По игре с «Химками» тяжело какой-то анализ давать, но до этого были и «Локомотив», и «Оренбург», и кубковый матч с ростовчанами.

Если «Динамо» сыграет в свой футбол и заставит «Ростов» ошибаться, то минимум два забьёт. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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