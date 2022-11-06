«Урал» — «Локомотив»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

6 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Урал» – «Локомотив». Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.68.
Букмекеры считают, что матч 16-го тура чемпионата России получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.
Экспресс с коэффициентом 8.35.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
Артём Дзюба официально стал свободным агентом.
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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