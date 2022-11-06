«Челси» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на дерби с коэффициентом 2.85

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.85.

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«Челси» в последних турах несколько сбавил обороты и не может победить уже три игры кряду в чемпионате. Это тут же отразилось на местоположении синих, и они вылетели из зоны Лиги чемпионов, расположившись перед лондонским дерби на шестой позиции в таблице. Команда стала не так активно смотреться впереди, а крупное поражение от «Брайтона» и вовсе заставляет задуматься о текущем тонусе игроков.

У «Арсенала» с этим всё в полном порядке, и клуб продолжает удивлять в чемпионате и радовать своих болельщиков. «Канониры» не позволяют «Манчестер Сити» обойти себя в общем зачёте и вполне могут продолжить лидировать и после предстоящего противостояния. Коллектив отлично смотрится по всем линиям, имеет хороший баланс и с каждой игрой лишь прибавляет в качестве футбола.

На мой взгляд, лондонское дерби предстоит очень интересное и бескомпромиссное. И те и другие явно будут играть исключительно с прицелом на победу, что только увеличит градус схватки. Да, «Челси» выступает в родных стенах, но вряд ли это делает его фаворитом матча, учитывая небольшой спад в игре.

Я считаю, что более стабильный «Арсенал» сможет переломить ход встречи в свою пользу и вырвет три очка по итогу, имея перевес по ключевым показателям. Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 2.85».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

Прогноз на лондонское дерби «Челси» — «Арсенал» с коэффициентом 2.70.