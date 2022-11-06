«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 2.11.

«Астон Вилла» не радует в этом сезоне качеством футбола и вполне ожидаемо не может навязать конкуренции за места в верхней части таблицы. Команда выиграла лишь однажды в шести предыдущих турах и не показала высокого уровня футбола в этот период, проигрывая не самым серьёзным соперникам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вряд ли бирмингемцам стоит рассчитывать на положительный исход в предстоящей встрече, ведь гости прибудут очень мотивированными и находятся в отличной форме.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей кряду во всех турнирах, сыграл лишь дважды за этот период вничью и показывает очень хороший футбол. «Красные дьяволы» агрессивно смотрятся впереди, создавая постоянно огромное количество опасных моментов, да и реализация находится на высоком уровне. Даже в гостях клуб не отсиживается в обороне, а выступает со стороны силы с любым противником, что делает его явным фаворитом предстоящей встречи.

Я считаю, что в этой паре всё предельно понятно. «Астон Вилла» на данный момент не может конкурировать на равных и с менее классными соперниками, не говоря уже о набравшем ход гранде. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» имеет колоссальное преимущество по всем параметрам и не столкнётся с проблемами в этой схватке, а спокойно возьмёт свои три очка».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

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