Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.25.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Тоттенхэм» благодаря голу на 95-й минуте в Марселе выиграл группу Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл в главном еврокубковом турнире пять матчей подряд, но уступил «Наполи» первую строчку по результатам очных встреч. У красных был домашний матч, и они не тратили время на переезды. Это сыграет свою роль.
«Тоттенхэм» проиграл в двух из трёх последних матчей АПЛ, а «Ливерпуль» уступил в двух последних домашних встречах. Правда, у «шпор» соперники были посерьёзнее – «МЮ» и «Ньюкасл», тогда как «Ливерпуль» уступил «Ноттингем Форест» и «Лидсу» и впервые за долгое время проиграл на «Энфилде».
«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в одной встрече за последние 10 лет. За это время, как мы помним, красные переживали и взлёты, и падения, но в любом состоянии мерсисайдцы почти никогда не проигрывали «шпорам». Сейчас у лондонцев схожие кадровые проблемы, в матче Лиги чемпионов травмировался Сон Хын Мин.
«Ливерпуль» поправил своё реноме в еврокубках и готов реабилитироваться после двух поражений подряд в чемпионате. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.25.
Экспресс с коэффициентом 8.35.
Где покажут матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
Артём Дзюба официально стал свободным агентом.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.
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