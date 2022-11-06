«Торпедо» — «Крылья Советов»: по какому каналу покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн

6 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех москвичей оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 5.76 на РПЛ.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

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