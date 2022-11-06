«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова с коэффициентом 2.40

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: Кейн забьёт за 2.40.
«Думаю, мало кто предполагал, что после трети чемпионата «Тоттенхэм» будет опережать «Ливерпуль» на 10 очков. Да, у красных есть игра в запасе, но всё равно гандикап существенный, а ведь «Тоттенхэм» не лидер.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На неделе лондонцы обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Непростой матч получился в Марселе, но удалось отыграться по ходу встречи, а потом ещё забить в контратаке на последних секундах. Но тяжело будет «Тоттенхэму» в ближайших матчах, которые остались до большого перерыва на чемпионат мира.
Выбыл Сон, не может играть Ришарлисон, только начал тренироваться Кулушевски. По сути, в атаке надежда только на Гарри Кейна. Команда будет на него играть, это однозначно. На нём ещё и пенальти, конечно.
Учитывая, что сложно здесь предположить, как будет развиваться игра, я бы как раз на гол Кейна и поставил. Хорошая ставка, на мой взгляд. Кейн регулярно забивает «Ливерпулю», а в этом сезоне оборона у команды Клоппа выглядит откровенно слабее, чем в прошлом.
Да и вообще, в чемпионате мерсисайдцы играют ниже своих возможностей. Исключение – игра с «Ман Сити». Так что рискую и беру гол Гарри Кейна. «Арсеналу», «Челси» и «Лестеру» он в этом сезоне уже забивал».
Экспресс с коэффициентом 8.35.
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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Прогноз на матч «Атлетико» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
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