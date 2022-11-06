«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 2.13

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.13.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«В военных училищах будущих офицеров учат многим полезным и нужным вещам. И, на мой взгляд, одно из главнейших: их учат правильно формулировать вопросы. Потому что в правильно сформулированном вопросе уже находится как минимум половина ответа, а то и больше.

Правильно сформулированный вопрос перед предстоящим матчем, как мне кажется, выглядит так: после шести поражений подряд героическая победа «Северстали» над «Сочи» дома в серии послематчевых буллитов – это внезапно не пойми откуда сила сочинцев или всё-таки полуживое состояние «Северстали»?

И вот мы получили ответ, который, в принципе, всё разъясняет. Ответ этот можно отшлифовать статистикой личных встреч. Где в общем и целом за последние 12 лет у «Ак Барса» почти двукратное преимущество по количеству побед. А в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце, преимущество и того больше: семь побед казанцев против трёх «Северстали».

Учитывая всё вышеизложенное, а также тот факт, что обе команды продолжает штормить», но с разной силой и амплитудой, прогнозирую два очка «Ак Барса», набранных, скорее всего, в основное время. С небольшим тоталом, не превышающим 5.5 шайбы как раз потому, что обоих штормит».

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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