Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 3.26

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Интер».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.26.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Ювентус» в нынешнем сезоне совсем не похож на себя и проваливается практически по всем фронтам. Команда Массимилиано Аллегри до сих пор очень далека от первого места, вылетела из Лиги чемпионов и теперь вынуждена решать задачи попроще – для начала необходимо вернуться в еврокубковую зону. Последние матчи клуб может занести себе в актив, ведь в них радовало качество игры.

В пяти предыдущих встречах туринцы одержали три победы в чемпионате Италии, не пропустив ни одного мяча, а в Лиге чемпионов вполне неплохо боролись с «Бенфикой» и «ПСЖ», претендуя на большее. Поэтому не стоит ждать от хозяев провала. Да, «Интер» по-прежнему фаворит даже в гостях, но уже не столь очевидный.

И всё же игнорировать показатели подопечных Симоне Индзаги нельзя – у них всего одно поражение на выезде из восьми предыдущих игр во всех турнирах.

При этом они одержали шесть побед, а над «Ювентусом» у них три победы подряд. В этом матче вполне можно рассмотреть оба сценария развития событий. «Ювентусу» дома по силам не проиграть в матче и навязать сопернику борьбу в атаке, поэтому весьма интересной выглядит ставка «хозяева не проиграют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 3.26.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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