«Ростов» — «Динамо»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
«В Ростове может получиться одна из самых ярких игр тура. «Ростов» дома играет сам и даёт играть другим. Сколько уже в этом сезоне мы видели сумасшедших матчей – со «Спартаком», «Краснодаром», «Сочи». Этот, думаю, будет из той же серии.
«Динамо» ведь тоже набрало ход, его стали отмечать за игру, критики всё меньше. В последних играх бело-голубые очень много забивают, победили тот же «Ростов» в кубковой встрече – 3:1. Что бы я отметил, очень ровно распределяется результативность. Кто только не забивает за динамовцев. От каждого игрока исходит угроза, включая защитников при стандартах.
Я здесь выберу вариант на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Дежурный гол «Динамо» пропускает практически всегда. Оборона молодая, от этого никуда не деться. А у «Ростова» есть Комличенко, который столько пенальти уже заработал, а с «Динамо» у него особые счёты. Уткин может качественно исполнить стандарт.
В общем, эта игра не должна заставить нас скучать. Должно получиться очень интересно – с моментами и голами».
Экспресс с коэффициентом 7.90.
Где покажут матч «Ростов» — «Динамо».
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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