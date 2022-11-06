«Ростов» — «Динамо»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«В Ростове может получиться одна из самых ярких игр тура. «Ростов» дома играет сам и даёт играть другим. Сколько уже в этом сезоне мы видели сумасшедших матчей – со «Спартаком», «Краснодаром», «Сочи». Этот, думаю, будет из той же серии.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Динамо» ведь тоже набрало ход, его стали отмечать за игру, критики всё меньше. В последних играх бело-голубые очень много забивают, победили тот же «Ростов» в кубковой встрече – 3:1. Что бы я отметил, очень ровно распределяется результативность. Кто только не забивает за динамовцев. От каждого игрока исходит угроза, включая защитников при стандартах.

Я здесь выберу вариант на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Дежурный гол «Динамо» пропускает практически всегда. Оборона молодая, от этого никуда не деться. А у «Ростова» есть Комличенко, который столько пенальти уже заработал, а с «Динамо» у него особые счёты. Уткин может качественно исполнить стандарт.

В общем, эта игра не должна заставить нас скучать. Должно получиться очень интересно – с моментами и голами».

Экспресс с коэффициентом 7.90.

Где покажут матч «Ростов» — «Динамо».

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.

Карпин продлил контракт со сборной. Что ждёт Россию?

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Министр иностранных дел Катара раскритиковал идею бойкота ЧМ-2022.